Rus laat Franse wild card-speelster ontsnappen en ligt uit Roland Garros

Arantxa Rus heeft zich de afgelopen anderhalf jaar aan de hand van de Spaanse coach Julian Alonso met succes teruggevochten in de top van het vrouwentennis. Maar op de grand slams weet ze dat knappe werk dit jaar niet te verzilveren. Net als op de US Open ging het ook op Roland Garros meteen in de eerste ronde mis.

Na een lange dag wachten mocht Rus rond 21.15 uur dan toch nog de baan op voor haar openingspartij tegen de Française Clara Burel. Pas 19 jaar, de nummer 357 van de wereld en met een wild card toegelaten tot het toernooi, leek dat op papier een ideale loting voor Rus, maar die profiteerde daar niet van. En het moet gezegd, dat kwam ook door een prima optreden van de debutante. Ze heeft een heel matige service, maar met de power en precisie in haar groundstrokes zat het wel goed, eigenlijk van de eerste tot de laatste bal. Die laatste bal werd voor het eerst in de historie van Roland Garros pas ná middernacht geslagen, om precies te zijn om 00.10 uur. Want pas dit jaar kan er met kunstlicht op de buitenbanen worden gespeeld.

Wisselvallige start

Rus begon wisselvallig aan de partij. Dat werd ook zeker afgedwongen door het sterke optreden van de debutante. Burel trok in de rally’s vanuit het achterveld, want daar kwam het bijna ieder punt op neer, vaker aan het langste eind. Rus sleurde over de baan en vocht voor ieder punt. Ze repareerde in de eerste set een achterstand van twee breaks (2-5) en in de tiebreak een achterstand van 1-5 en leek goed op weg naar de tweede ronde.

Mocht Rus - na een break in de openingsgame van de tweede set - hebben gedacht van Burel af te zijn, kwam ze bedrogen uit. Die bleef ervoor gaan en won drie games op rij. De topfitte Rus bleef stoïcijns hameren vanaf de baseline, maakte ook deze achterstand weer ongedaan, maar liet na om de partij bij 6-5 uit te serveren, vanaf een 30-0 voorsprong nota bene. En dit keer won Burel de tiebreak wel, met 7-2.

Het beeld veranderde in de derde set niet. Servicebreaks waren eerder regel dan uitzondering. Maar vanaf 3-3 ging het ineens snel. Bij Rus slopen er wat foutjes in, terwijl Burel - indrukwekkend na bijna drie uur tennis - hard en secuur bleef uithalen met haar forehand. Het eerste matchpoint, op de service van Rus, was raak. Een forehand van de Nederlandse eindigde in de tramrails.

Daarmee eindigde haar Roland Garros vroegtijdig.