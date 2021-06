Rus en Pattinama-Kerkhove op eerste dag Wimbledon in actie

Pattinama-Kerkhove wist via de kwalificaties het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken. De 29-jarige Zeeuwse werd in de eerste ronde gekoppeld aan Koeznetsova, voormalig nummer 3 van de wereld en winnares van twee grandslamtitels. De Russin won de US Open in 2004 en zegevierde vijf jaar later op Roland Garros. Koeznetsova is nu de nummer 38 van de wereld, Pattinama-Kerkhove staat op plek 175.