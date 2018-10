Rus en Griekspoor naar hoofdtoernooi

Video 'Haas van topatleten bij marathon Eindhoven lag 1,5 uur gebles­seerd langs parcours'

12:40 Een haas die de toplopers van de Eindhovense marathon gisteren naar een snelle tijd moest leiden, heeft anderhalf uur met veel pijn langs het parcours op hulp moeten wachten. Dat vertelt toeschouwster Liesbeth van de Ven uit Best. Ze was zo verbouwereerd en boos door het voorval dat ze besloot het Eindhovens Dagblad in te seinen.