Rus begint op US Open tegen Amerikaanse Li

Van Dijk tijdig hersteld voor Community Shield

11:53 Virgil van Dijk is zaterdag al inzetbaar voor Liverpool, als de kampioen van de Premier League het op Wembley opneemt tegen FA-Cupwinnaar Arsenal in de strijd om de Community Shield. Van Dijk liep dinsdag een hoofdblessure op in de oefenwedstrijd in en tegen Salzburg (2-2).