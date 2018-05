Rus als 'lucky loser' alsnog naar Roland Garros

Goes: Punt pakken en geen onnodige kaarten

11:20 GOES - Aan één puntje heeft Goes genoeg om een toetje aan het seizoen toe te voegen. De promovendus in de hoofdklasse gaat dan strijden om een ticket voor de derde divisie. BVC’12, dat via de nacompetitie degradatie hoopt te ontlopen, is zondag de tegenstander. ,,Nu al de polonaise lopen is vragen om moeilijkheden”, stelt trainer Rogier Veenstra.