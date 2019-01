Rugbyscheids gaat de wereld over: ‘This is not soccer’

En uiteraard is er de legende van William Webb Ellis, de schooljongen uit het Engelse plaatsje Rugby die in 1823 de regels van het toenmalige ‘football’ naar zijn hand zette. In plaats van achteruitrennen met de bal in zijn armen - wat toegestaan was - zette William het plots op een lopen in voorwaartse richting. Een revolutie. Hoe het kan dat William Webb Ellis niet gewoon werd teruggefloten en in plaats daarvan een cruciale verandering in de sport teweegbracht, is een mysterie. Maar het is een feit dat de wereldkampioen rugby tot op de dag van vandaag de Webb Ellis Cup uitgereikt krijgt.



Dat het geen sport voor zeurkousen is, bleek maar weer eens op 7 januari 2012. Nigel Owens, de beroemdste scheidsrechter in de sport, zette tijdens een competitiewedstrijd speler Tobias Botes als een klein kind op zijn plek: ‘Ik zal me even voorstellen: ik ben de scheidsrechter. Mondje dicht jij, dit is geen voetbal.’ De beelden gingen de wereld over. Wat de rugbysport die dag aan reputatie erbij won, ging er in de voetbalsport vanaf.



