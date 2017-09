Rugbyers mogen Zuid-Afrika niet in om visum

Zuid-Afrika heeft in januari de regels aangescherpt voor Nieuw-Zeelanders die het land willen betreden. ''Dit was duidelijk onze administratieve plicht'', schreef de Ierse club op de eigen website. ''Er is een waardevolle les geleerd.''



Leinster speelt zaterdag tegen de Southern Kings in het Nelson Mandela Bay Stadium in Port Elizabeth, voor de internationale Pro14-competitie. De ploeg heeft een vervanger ingevlogen voor het geweigerde duo. De Ierse club blijft daarna in Zuid-Afrika omdat het 22 september aantreedt tegen de Cheetahs. Het is nog niet duidelijk of de club dan tijdig de papierwinkel voor de Nieuw-Zeelanders kan regelen.