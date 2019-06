Rosmalen zit er voor De Bakker na een uur op

Matchwin­ner Roord had al het gevoel dat ze ging scoren

17:18 Jill Roord kwam in de 76ste minuut van het eerste WK-duel van de Nederlandse voetbalsters tegen Nieuw-Zeeland (1-0) met een speciale opdracht het veld in. ,,Ik had maar één doel en dat was het maken van een goal'', zei de aanwinst van Arsenal kort na afloop bij de NOS.