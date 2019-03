Rosmalen strikt mondiale nummer 20 Goffin

Conditie­trai­ner over Van de Ven: 'Ze zal nooit klagen, ze zoekt nooit naar excuses’

27 maart VLISSINGEN - Nancy van de Ven heeft een seizoensvoorbereiding gehad om ‘u’ tegen te zeggen. ,,Ze verkeert in een supervorm”, weet Hugo Amerika, haar Belgische conditietrainer. ,,Ik was laatst met haar in Axel, om te kijken hoe ze reed. Wat ik daar zag, was héél goed. Ze is veel beter dan vorig jaar.”