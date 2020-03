Ronaldo sponsor van ziekenhuizen in Lissabon en Porto

Voormalig Hoek-spe­ler Guido van Boom overleden

21:10 TERNEUZEN – Na het grootste succes uit zijn voetbalcarrière – het winnen van de districtsbeker met Hoek – gaf Guido van Boom in 1985 zijn shirt weg aan een supporter. Boezemvriend en ploeggenoot Ad de Rijke deed precies hetzelfde. ,,Een paar dagen later was mijn moeder de shirts aan het wassen en miste ze er twee’’, vertelde Van Boom in 2011. ,,Dat kun je toch niet doen, kreeg ik te horen. Ik moest er wel om lachen.’’