Ronaldo rondt kaap van 300 goals, Tankink wint Omloop in zijn categorie

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

AZ sloopt kasteelmuur

AZ moest gisteren tot in de slotminuten knokken om Sparta opzij te zetten. De Rotterdammers verdedigden met man en macht. Uiteindelijk besliste Oussama Idrissi de partij pas in de 86ste minuut.

Terpstra wil vandaag weer proberen

Niki Terpstra speelde gisteren in de Omloop het Nieuwsblad geen rol van betekenis en eindigde 52ste. De Nederlander had zijn dagje niet, maar wil vandaag weer proberen in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Astana drinkt op overwinning

Michael Valgren Anders won gisteren de Omloop het Nieuwsblad, de Vlaamse openingskoers van het wielerseizoen. Genoeg reden om samen met zijn ploegmaats een biertje te nuttigen 's avonds.

Holzken strijdvaardig na nederlaag

Nieky Holzken verloor gisterenavond op punten van Callum Smith. De Helmonder haalde, tegen de verwachting in, het einde van de partij en weerde zich erg kranig tegen de mondiale nummer vier. The Natural hoorde afgelopen maandag pas dat hij in de ring zou staan tegen Smith.

Dominated but lost by points on short notice #ilbeback Een foto die is geplaatst door null (@niekyholzken) op 24 Feb 2018 om 17:45 PST

Driehonderdste competitiedoelpunt van Ronaldo

Cristiano Ronaldo blijft een fenomeen. De Portugees scoorde gisteren zijn 300ste competitiedoelpunt voor Real Madrid. De Koninklijke zette daarom nogmaals Ronaldo's indrukwekkende statistieken voor de Madrilenen op een rij.

Tankink wint Omloop in zijn leeftijdscategorie

Bram Tankink beleefde gisteren een moeilijke dag in de Vlaamse Ardennen. De wielerveteraan werd voorlaatste in de Omloop het Nieuwsblad. De Tank bleef echter positief: hij was de eerste in de 39+ categorie die over de streep kwam.

Mayweather laat verjaardagscadeau zien

Floyd Mayweather blies gisteren 41 kaarsjes uit. De Amerikaan, die door het leven gaat met de bijnaam 'Money', vierde zijn verjaardag met een nieuw vliegtuig.