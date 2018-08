Ronaldinho op stap met Lingard, Witsel en Meunier feesten op Ibiza

Ronaldinho op stap met Lingard

Witsel en Meunier op stap in Ibiza

Na de derde plaats op het WK in Rusland mag de riem er even af voor Thomas Meunier en Axel Witsel. Het duo is op vakantie in Ibiza, samen met hun twee vriendinnen. Vannacht waren ze aanwezig op een feestje van het Belgische dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike.