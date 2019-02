Romário meldt zich op Nederlandse bodem voor carnaval: ‘Hier ben ik’

VIDEO Rinus van de Ven openhartig in bioscoop­film over zijn motorcros­sfa­mi­lie: ‘We zijn een open boek’

27 februari Voor de tweede keer in korte tijd schittert motorcrossster Nancy van de Ven op het witte doek. Eind vorig jaar kwam de motorcrossfilm The Hard Way to Win 3 uit, waarin de Vlissingse - net als meervoudig wereldkampioen Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff - een jaar werd gevolgd. Vrijdag komt daar de film One Goal bij.