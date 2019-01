Rolstoeltennisster De Groot pakt ook titel in enkelspel Australian Open

column barry van der hooft Openheid

8:39 Met de transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona komt er een hoop geld binnen bij Ajax, Willem II en RKC. Zijn overgang is ook goed voor het Nederlandse voetbal, want Oranje bestaat straks weer grotendeels uit spelers die in de Europese top actief zijn. Wat wel jammer is, is dat we het volgend seizoen als Nederlandse voetballiefhebbers zonder een hoop leuke en interessante interviews moeten doen. Want dat zijn de gesprekken met Frenkie de Jong altijd, zo bewees hij afgelopen week wéér.