Rollen omgedraaid in Ahoy: alles lukt bij Tallon Griekspoor, terwijl Botic van de Zandschulp houvast zoekt

Souburger Pim Bouwman en Halsteren per direct uit elkaar; ‘Ik had graag meer willen laten zien’

Pim Bouwman stopt per direct bij Halsteren. De 32-jarige middenvelder uit Oost-Souburg heeft sinds kort een nieuwe baan en kan die werkzaamheden moeilijk combineren met trainen en spelen voor de vierdedivisionist. In goed overleg is de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden. Bouwman, op de weg terug na een zware enkelblessure, sluit niet uit dat hij in het nieuwe seizoen voor een andere club speelt. ,,Je weet nooit wat er op je pad komt.’’