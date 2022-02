Roland Scholten ziet Phil Taylor uiteraard als favoriet bij ‘WK van de oudjes’

In 2014 gooide hij zijn laatste WK, twee jaar geleden zette Scholten definitief een punt achter zijn dartscarrière vanwege een ‘triggerfinger’ en een onwillige schouder. Daar heeft hij nu, dankzij professionele hulp, veel minder last van. ,,Ik ben in contact gekomen met het bedrijf Jouw Personal Training, waar ze naast de gebruikelijke zaken ook allerlei gadgets hebben. Normaal gesproken ben ik daar niet zo van, maar ze hebben me wel overtuigd. Er is een soort ijsmachine waarmee ze pezen koelen. En twee keer per week trek ik een pak aan en dan krijg ik stroomstootjes, voor spieropbouw. Ik heb een mooie deal kunnen maken; dat bedrijf staat bij het toernooi op mijn shirt.”

De winnaar in Purfleet krijgt 25.000 pond, maar Scholten rekent zich niet rijk. ,,Die zullen wel voor Phil Taylor zijn, verwacht ik. Al weet ik niet hoe hij er voor staat momenteel. Ik krijg 750 pond startgeld en m’n hotelkosten worden vergoed zolang ik in het toernooi zit. Dus het kost me in ieder geval niks of niet veel. En ik denk dat ik sowieso wel vier gezellige dagen ga hebben daar. Prachtig dat ze de Circus Tavern als speellocatie hebben gekozen, dat is nostalgie. Daar gooide ik in 2000 mijn eerste WK. Ik snap wel dat de PDC op een gegeven moment naar Alexandra Palace is verhuisd omdat daar veel meer toeschouwers in de zaal kunnen, maar Circus Tavern was toch wel heel speciaal.”