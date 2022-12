Roland Scholten ziet dartswereld veranderen: ‘De toppers van nu zijn egoïstisch en minder sociaal’

Interview Met horten en stoten is Raymond van Barneveld terug: ‘Het is nooit helemaal rustig rond mij’

Raymond van Barneveld zette eind 2019 een punt achter zijn carrière, maar dat bleek negen maanden later een komma te zijn. Opgekalefaterd maakte hij zijn rentree in het circuit en met horten en stoten is hij trots terug bij de beste 32 darters van de wereld. Vanavond komt hij in actie op het WK.

20 december