Roland Garros-winnaar werkt tijdens corona als vakkenvuller: ‘Wilde gewoon een normale baan’

Keeper Pijnenburg gaat via België naar Terneuzen­se Boys

25 april TERNEUZEN - Nando Pijnenburg is komend seizoen weer bij een Zeeuwse club actief. De 21-jarige doelman heeft zijn jawoord gegeven aan Terneuzense Boys, dat komend seizoen opnieuw in de eerste klasse uitkomt. Pijnenburg was de afgelopen maanden speler van KVV Zelzate, maar kwam in België niet in actie.