Roland Garros-kampioene bereikt finale in Adelaide

Max gaat samen met Kroos en Süle de strijd aan tegen cyberpes­ten: 'Het is crimineel gedrag’

25 februari In Duitsland zijn voetballers klaar met de haat die zij ontvangen via social media. In een video die donderdag is gepubliceerd onder het motto “Verenigd tegen haat” verdedigen de spelers zichzelf en willen zij aandacht vragen voor het probleem cyberpesten. Onder andere Toni Kroos, Dayot Upamecano en PSV’er Phillip Max komen voor in de video.