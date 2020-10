Roland Garros introduceert in 2021 avondsessies

Zowel binnen als buiten laat koploper MLTC zich niet aftroeven

12:22 VLISSINGEN – Regen was dit weekend voor velen weer spelbreker op speeldag vijf van de landelijke tenniscompetitie. De vrouwen van De Schelde konden daardoor opnieuw niet in actie komen. De mannen van MLTC kwamen zowel binnen als buiten in actie en behielden ook hun ongeslagen status in de hoofdklasse, door met 2-4 te zegevieren in Etten-Leur. Rode lantaarndrage Veere wist na vier nederlagen een keurige 3-3 te noteren in Bergen op Zoom.