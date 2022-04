Roland Garros in gevaar voor Daniil Medvedev, eerste mastersfinale Carlos Alcaraz (18)

De 26-jarige Moskoviet speelde naar eigen zeggen al een tijdje met een lichte hernia. ,,Samen met mijn team heb ik besloten een kleine operatie te ondergaan, om het probleem te verhelpen”, schrijft Medvedev op Twitter. ,,Ik ga hard werken om zo snel mogelijk terug te keren op de baan.”

Medvedev bereikte begin dit jaar de finale van de Australian Open, waarin hij het moest afleggen tegen Rafael Nadal. Eind februari nam de Rus de eerste plaats op de wereldranglijst over van Novak Djokovic, maar hij moest de koppositie al snel weer afstaan aan de Serviër.

Eerste mastersfinale Alcaraz

Carlos Alcaraz heeft voor het eerst de finale bereikt van een masterstoernooi. Het 18-jarige toptalent deed dat door in Miami in de halve finales titelverdediger Hubert Hurkacz uit Polen te verslaan. Alcaraz won in twee sets die beide in een tiebreak eindigden: 7-6 (5) 7-6 (2).

Alcaraz, die twee weken geleden in Indian Wells al de halve finales bereikte, neemt het in de strijd om de titel in Miami op tegen de Casper Ruud. Alcaraz is de nummer 16 van de wereld, Ruud staat acht plaatsen hoger.

Alcaraz is de op een na jongste speler ooit die de finale bereikt in Miami. Alleen zijn landgenoot Rafael Nadal was in 2005 nog jonger. Nadal was twee weken geleden de tegenstander die hem in Indian Wells uit de finale hield. Ruud bereikte de eindstrijd door de Argentijn Francisco Cerundolo in twee sets (6-4 6-1) te verslaan.

Volledig scherm Carlos Alcaraz © AP

Alcaraz en Ruud speelden al een keer tegen elkaar. Vorig jaar won de Spanjaard op het gravel in Marbella met 6-2 en 6-4. Alcaraz won tot nu toe twee ATP-titels, waaronder het Rio Open in februari. De teller van Ruud staat op zeven. Ook hij won dit seizoen al een toernooi, het Argentina Open in Buenos Aires. ,,Ik heb vertrouwen in mezelf, ik ga er van genieten”, keek Alcaraz uit naar de finale van zondag.

Zijn doorbraak vond vorig jaar op de US Open plaats waar hij de kwartfinales bereikte. Op weg naar de laatste acht in New York versloeg Alcaraz onder meer de Griek Stefanos Tsitsipas, toen de nummer 3 van de wereld, in een heroïsche partij van meer dan vier uur.