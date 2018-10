Rojer wint met dubbelpartner van Haase/Middelkoop

Korfbal­lers TOP kunnen zich met de top meten

9:00 ARNEMUIDEN – Tegen koploper DSC stond TOP zaterdag voor een echte testcase. Om bovenin een rol van betekenis te blijven spelen moest de kraker tegen de Eindhovenaren gewonnen worden. Daarin slaagde de Arnemuidse formatie, al werd het in de slotfase nog een benauwde zege. TOP stijgt over DSC heen naar de tweede plaats in hoofdklasse B en kandideert zich voor de titel.