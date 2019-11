Rojer/Tecau maakt na winst nog kans op halve finales

NECROLOGIE De voetbaler­fe­nis van Piet Lindenberg (1927-2019)

12 november Tot op hoge leeftijd was Piet Lindenberg langs de Zeeuwse voetbalvelden te vinden. Alleen of samen met voetbalvrienden wedstrijdjes kijken, spelers vorsen en systemen herkennen. Het was zijn lust en zijn leven. Altijd geweest. ,,Als ik weet dat er ergens een wedstrijd wordt gespeeld - en dat mag in de laagste klasse van de afdeling Zeeland zijn – dan kan ik niet thuis blijven zitten.’’