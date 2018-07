Rojer op Wimbledon wel verder dan eerste ronde

Winst voor De Feijter, na jaren blessure­leed

4 juli ZOUTELANDE ,,Ik ben hartstikke blij”, was het enige dat Job de Feijter na zijn overwinning in de stratenloop van Zoutelande kon uitbrengen. En toen hij zijn tijd hoorde van 31 minuten en 56 seconden, was hij zo mogelijk nog meer in de wolken. ,,Dit heb ik nog nooit gelopen op de 10 kilometer.”