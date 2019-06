Rojer naar laatste acht op Roland Garros

Het was al de derde keer dit jaar dat Rojer en Tecau de Amerikaanse broers op gravel troffen. In Madrid werd er gewonnen, in Rome waren Bryan en Bryan te sterk. Met Tecau bereikte Rojer één keer de halve finales op Roland Garros. Dat was in 2015.



De 37-jarige op Curaçao geboren Rojer vloog er in het gemengddubbel, samen met Demi Schuurs, al in de eerste ronde uit.