Rojer moet meerdere erkennen in Murray

Theo Middelkamp-ren­ners gaan dit keer naar Frans-Guyana om te presteren

20:09 VLISSINGEN - Vier jaar geleden was het nog een avontuur, in elk opzicht. Nu gaan de renners van wielervereniging Theo Middelkamp er heen om te presteren. Met name van Eloy Raas en de Vlaamse gastrenner Sam van de Mierop wordt verwacht dat ze in de dertigste editie van de Ronde van Frans-Guyana meedoen om de prijzen.