Rojer al in eerste ronde dubbelspel uitgeschakeld

Churandy Martina ontbreekt in estafette­ploeg voor WK atletiek

Churandy Martina ontbreekt in de estafetteploeg op de 4x100 meter die volgende maand meedoet aan de WK atletiek in Eugene. De 37-jarige sprinter, Nederlands recordhouder en vijf keer deelnemer aan de Olympische Spelen, behoort niet tot het gezelschap dat is uitverkoren voor de mondiale titelstrijd van 15 tot en met 24 juli in de Verenigde Staten.

28 juni