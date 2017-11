Roger Federer wint ook laatste groepswedstrijd

Federer was al zeker van een plaats in de halve finale. Hij rekende eerder af met Alexander Zverev en Jack Sock. De Duitser en Amerikaan strijden donderdagavond nog tegen elkaar om een plaats in de halve eindstrijd. Voor Cilic zijn de ATP Finals op een teleurstelling uitgelopen. Hij verloor al zijn drie groepsduels.



In de andere poule heeft Grigor Dimitrov zich al verzekerd van een plaats bij de laatste vier van het eindejaarstoernooi in Londen. De Oostenrijker Dominic Thiem en Belg David Goffin zijn ook nog in de race voor een plaats in de halve finale.