Roger Federer vreest nu al voor deelname aan Wimbledon

COLUMN Tasje mee en hop... Geselec­teerd!

Het is een prachtige anekdote over Robin van Persie. Hoe hij als vijfjarige samen met zijn vader naar Excelsior kwam, met de vraag of de kleine Van Persie mee mocht trainen. Nee, was trainer Aad Putters resoluut, want je mocht van de KNVB pas vanaf je zesde gaan voetballen. Pa en zoon Van Persie bleven staan en iedere bal die buiten het veld terecht kwam, werd door junior probleemloos richting de trainer getrapt.

13 november