Roger Federer slaat masters in Parijs over

Federer snoepte door zijn eindzege in Basel wel weer iets af van zijn achterstand op Nadal, die niet van de partij was op het Zwitserse hardcourt. De Spanjaard doet in tegenstelling tot Federer wel mee aan het masterstoernooi van Parijs. Nadal heeft aan één overwinning genoeg om het jaar af te sluiten als aanvoerder van de wereldranglijst.



In de Franse hoofdstad zijn de laatste twee tickets te verdienen voor de ATP-finale in Londen. Nadal, Federer, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Marin Cilic en Grigor Dimitrov hebben al een startbewijs op zak.