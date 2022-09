Roger Federer neemt afscheid met Rafael Nadal aan zijn zijde: ‘Het was een geweldige reis, ik zou het zo over willen doen’

,,We komen hier wel doorheen, toch", begon Federer zijn toespraak na de partij, die om 00.30 uur lokale tijd was afgelopen in Londen. ,,Ik ben gelukkig, niet verdrietig. Het is een prachtige dag geweest. Ik heb er zo van genoten, alles voor de laatste keer doen. Om al mijn vrienden en familie en al die tennislegendes hier bij me te hebben was geweldig. De wedstrijd zelf was ook geweldig, ik had me geen mooier afscheid kunnen wensen. Ik heb me altijd een teamspeler gevoeld, ook al heb ik bijna alleen maar enkelspel gespeeld in mijn loopbaan. De mensen om me heen zijn altijd een groot onderdeel van het succes geweest. Ik voelde me daarom thuis in deze setting. Voor mij voelde het als een feest, niet als een afscheid. Ik zou willen dat ik het allemaal nog eens opnieuw kon doen, want het was een geweldig reis samen met mijn vrienden en familie. Mijn vrouw en kinderen zijn zo supportive geweest, daar ben ik zo voor eeuwig dankbaar voor. Ze heeft me altijd door laten spelen, dankjewel daarvoor”, zei Federer, terwijl zijn stem volledig brak.