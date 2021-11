Roger Federer herstelt traag van knieoperatie: ‘Australian Open is niet realistisch’

Captain van Goes: ‘Gerichte versterkin­gen van buiten Zeeland’

GOES - Goes, dat na tien wedstrijden nog steeds op de eerste overwinning in de derde divisie wacht, komt vandaag weer niet in actie. Ruben Hollemans baalt dat er tijdens trainingen vaak te weinig spelers op het veld staan. ,,We onderzoeken of we gerichte versterkingen kunnen aantrekken.’’

12 november