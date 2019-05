Roger Federer heeft vaker verbaasd

DERDE DIVISIE ZATERDAG I Video Hoek slaagt nu wel in missie en tankt vertrouwen voor play-offs

9:26 HOEK – Wat eerder dit seizoen in de uitwedstrijd niet lukte, lukte Hoek zaterdagmiddag op eigen veld wel. Werd het op 6 oktober in Hoornaar 0-0, zeven maanden later was de Zeeuws-Vlaamse ploeg met 2-0 te sterk voor Stedoco. De ploeg van trainer Hugo Vandenheede boekte daarmee de vierde overwinning op rij en tankte wat vertrouwen richting de play-offs om promotie naar de tweede divisie.