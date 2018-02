Roger Federer doet mee aan tennistoernooi Rotterdam

Krajicek is dolblij met de komst van twintigvoudig Grand Slam-winnaar, die vorige maand nog de Australian Open won. ,,Het is geweldig dat Roger er last-minute voor heeft gekozen om naar het ABN AMRO World Tennis Tournament te komen. Na zijn fantastische resultaat op de Australian Open is het schitterend nieuws dat hij er in Rotterdam bij is.”



Federer verschijnt voor de negende keer in Rotterdam. Hij won het toernooi in 2005 en 2012. Hij kan in Ahoy weer de nummer één van de wereld worden. Als Federer in Rotterdam de halve finale haalt stoot hij Rafael Nadal weer van de tennistroon.