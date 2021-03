Roger Federer brengt vandaag het tennis weer tot leven

Door Rik Spekenbrink



De Franse sportkrant L’Equipe kwam gisteren met een speciale bijlage rond de rentree van Roger Federer. De cartoon was het meest treffend. Novak Djokovic staat op het erepodium, hij wil vieren dat hij het record van meeste weken op nummer 1 van de wereldranglijst in handen heeft. Maar het publiek kijkt de andere kant op, want: Federer staat weer op de baan. Ze schreeuwen: We love you, Roger!