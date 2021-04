Roeblev stunt tegen elfvoudig winnaar Nadal in Monte Carlo

De zwemmers van De Zeeuwse Kust trainer nu op het droge: ‘We hebben bijna een jaar niet gezwommen’

15 april VLISSINGEN - In de rubriek ‘Hoe trainen Zeeuwse sporters nu?’ gaat de PZC iedere week in gesprek met een sporter uit deze provincie. Hoe blijft hij of zij fit in tijden van lockdown? In deel 15: zwemcoördinator Emmanuel Solé.