Rode kaart voor doelman die plast in heg tijdens FA Cup-duel: ‘Als je moet, dan moet je’

VLISSINGEN - Zo. Het amateurvoetbal is weer écht begonnen! Nadat Hoek, Goes en Kloetinge al van start gingen in de competitie zijn de overige clubs in het Zeeuwse voetbal zaterdag begonnen aan het toernooi om de districtsbeker.

3 september