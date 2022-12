Robert Gesink beleefde een van zijn mooiste dagen in Utrecht: ‘Ongeloof dat ik de rode trui aan mocht’

LIVE buiten­lands voetbal | Manchester City jaagt op Arsenal, koploper sluit het voetbal­jaar af

Natuurlijk wordt ook op de laatste dag van het jaar gevoetbald. FC Barcelona komt in actie en Manchester United heeft de drie punten al binnen. In de Premier League spelen ook titelverdediger Manchester City en koploper Arsenal nog. In Spanje staan nog twee duels op het programma. Bekijk hieronder alle (tussen)standen in de Europese topcompetities.

15:38