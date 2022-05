Rob Cross knikkert Jules van Dongen uit de European Tour 6

Met video Bauke Mollema loopt fraaie statistiek mis na ‘leuke vlucht’: ‘We kennen elkaar allemaal’

Bauke Mollema kon een lange dag in de aanval in de zevende etappe van de Giro d’Italia niet verzilveren met een ritzege. De 35-jarige wielrenner van Trek-Segafredo werd in de sprint in Potenza na 196 kilometer geklopt door medevluchter Koen Bouwman. ,,Jammer dat ik het niet kon afmaken.”

13 mei