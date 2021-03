River Plate zet sperwers is om veld Monumental te beschermen

Testdagen F1 Hamilton onder de indruk van progressie bij Red Bull: ‘Zien er sterk uit’

15:41 Zorgen maakt Lewis Hamilton zich nog niet, maar de testdagen verlopen voor zijn Mercedes-formatie bepaald niet vlekkeloos. ,,De snelheid van anderen is indrukwekkend. Maar we zijn een meervoudig kampioen, we weten hoe we hier mee om moeten gaan.”