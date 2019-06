Riske na zege op Bertens: ‘Ik was bang voor 6-0, 6-0’

NACOMPETITIE 3E/4E KLASSE Een derde stunt zit er niet in voor Groede

18:13 GOES - De voetballers van Groede zijn er zondag niet in geslaagd promotie naar de derde klasse af te dwingen. Op het veld van Goes verloor de Zeeuws-Vlaamse formatie in de finale van de nacompetitie met 1-3 van Victoria'03.