Rik Spekenbrink: Optimisme rond Tennis was welkom

Bij mij is tennis nooit ver weg. Als mijn racket een halve centimeter groter was geweest, had het niet in de koffer gepast. Nu lukte het net en kon ik de gemiste eerste voorjaarstraining van mijn eigen maandagavondgroep inhalen. Ik tenniste met een collega die afgelopen jaar lid is geworden van een vereniging in Utrecht. Hij was niet de enige. Het verhaal is bekend: de sportscholen zijn dicht, voetbalcompetities liggen stil en zaalsporten zijn ook uit den boze. Tennis kon en mocht wel, veel mensen stoften hun racket af voor een hernieuwde kennismaking. Voor anderen was het een nieuwe liefde.