Rijzende ster Garcia meldt zich af voor Tianjin Open

De Française is een rijzende ster in het tennis. Ze won gisteren nog het toernooi in Peking door de Roemeense Simona Halep te verslaan. Een week daarvoor was ze ook al de beste in Wuhan. Door die successen is ze op de wereldranglijst geklommen naar de negende plaats en bijna zeker van deelname aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi met de acht beste speelsters van het jaar in Shanghai.



Garcia heeft al een tijdje last van haar rechter dij. Ondanks dat fysieke probleem rekende ze in Peking af met Halep, de nieuwe nummer één van de wereld. Door haar opgave in Tianjin komt er een plek in het hoofdtoernooi vrij voor de Russin Maria Sjarapova.