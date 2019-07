Rico Verhoeven en Badr Hari vechten 21 december tegen elkaar in Gelredome

Het gaat allemaal gebeuren in stadion Gelredome in Arnhem. Nu wel in Nederland dus. Het vorige gevecht tussen Badr en Rico in 2016 was in het Duitse Oberhausen. Kickboksorganisatie Glory twitterde gisteren al een grote Romeinse 2, doelend op de tweede clash tussen Rico en Badr. Onder de 2 staat de tekst ‘Unfinished business'. Badr en Rico stonden in december 2016 al tegenover elkaar maar dat gevecht eindigde onbevredigend met een blessure voor Hari. Meteen na het gevecht daagde Rico Badr uit voor een rematch.



De tweet van Glory kwam een dag nadat Rico en Badr ook al suggestieve berichten op Instagram hadden geplaatst. Rico zei op zijn account ‘Ik maak altijd af wat ik ben begonnen, let op mijn woorden’ (maar dan in het Engels). Badr antwoordde met ‘Je tijd is op’ bij een foto van hemzelf tegenover een kickbokser die bijna zeker Rico is.