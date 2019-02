Richel Hogenkamp geselecteerd voor Fed Cup-duel, Bibiane Schoofs speelt dubbelspel

VOORBESCHOUWING Hoek wacht op eigen veld een cruciaal duel met FC Lisse

11:04 HOEK – Zijn eerste maand bij Hoek leverden Hugo Vandenheede drie overwinningen en één nederlaag op. De Belgische trainer is daardoor met zijn ploeg een serieuze kandidaat om de tweede-periodetitel te winnen en hij weet dat het eerstvolgende duel cruciaal kan zijn. Hoek speelt zelf op eigen veld tegen FC Lisse, terwijl de concurrenten DVS’33 en Noordwijk in Ermelo tegenover elkaar staan. ,,Als we winnen, kunnen we goede zaken doen’’, weet Vandenheede.