Richard Veenstra strandt na droomweek met 10-darter en recordscore in halve finales Lakeside-WK

Veenstra ontpopte zich deze week tot de revelatie van het WDF-WK. In de achtste finales walste hij met 3-0 over de 15-jarige Luke Littler heen. Dat deed Veenstra met een recordgemiddelde van 104,91 per drie pijlen, waarmee hij de topscore 103,83 van Raymond van Barneveld verbeterde. Gisteren bereikte Veenstra de halve finales door met 4-2 te winnen van de Belg Brian Raman. Ook daar liet de Nederlander een grote indruk achter. In de laatste leg miste hij op een haar na een 9-darter door nipt de dubbel 12 te missen. Veenstra gooide de daaropvolgende dubbel wel raak en moest zich dus tevreden stellen met een nog altijd imposante 10-darter.

Voorheen toonaangevend

Het WK op Lakeside was eind vorige eeuw het toonaangevende WK in de sport die al decennia verdeeld is in twee professionele bonden. Van Barneveld maakte er met vier wereldtitels het darten in Nederland razend populair. Naarmate meer topdarters, onder wie ‘Barney’, begin deze eeuw overstapten naar de lucratievere bond PDC, werd het toernooi op Lakeside naar de achtergrond verdrongen.



Duff gaat zondag in de finale spelen tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Thibault Tricole en Cameron Menzies uit Schotland. Eerder op de dag wist Dirk van Duijvenbode het PDC-toernooi Players Championship 12 op zijn naam te schrijven.