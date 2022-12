Richard Krajicek haalt toptalent Holger Rune naar ABN AMRO Open: ‘Dat hij nieuwkomer van het jaar is, zegt veel’

Voormalig tafelten­nis­coach Jo Kleinepier (87) overleden

Voormalig tafeltenniscoach Jo Kleinepier is zondag, precies op de dag dat hij 87 werd, in Vlissingen overleden. Met name bij Middelburg Zuid, één van de clubs die in 2004 opging in TTC Middelburg, was hij succesvol.

13 december