Richard Krajicek gunt Gijs Brouwer en Jesper de Jong wildcard voor Ahoy

LIVE KNVB Beker | Heerenveen treft NAC: ontmoeting met oude club voor Van Hooijdonk en Van Wonderen

NAC Breda en Heerenveen werden aan elkaar gekoppeld in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. Een bijzonder affiche voor Kees van Wonderen, trainer van de Friese club. Tussen 1994 en 1996 speelde hij ruim vijftig wedstrijden voor NAC. Het wordt zeker ook een speciaal duel voor Sydney van Hooijdonk (23). Hij werd geboren in Breda en kwam tussen 2017 en 2021 uit voor de Keuken Kampioen Divisie-club. Vanavond (aftrap 21.00 uur) hopen Van Wonderen en Van Hooijdonk hun oude club pijn te doen in het Rat Verlegh Stadion. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

14:46