Ricciardo en Verstappen op de fiets, Özil traint op roze muiltjes

Bij Astrid Franke staat plezier op één

7:00 VLISSINGEN - Terwijl Astrid Franke zich opmaakt voor de training staan er welgeteld twee basketbalsters gereed in de zaal. ,,Als het goed is, zitten er nog drie in de kleedkamer’’, somt ze de trainingsopkomst van deze avond op. ,,Dit is een gemiddelde opkomst. We zouden er heel graag nog wat aanwas bij krijgen, want met vijf speelsters op een training ben je beperkt in je mogelijkheden.’’