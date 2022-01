Rentree Novak Djokovic aanstaande? Serviër siert deelnemerslijst in Dubai

Djokovic (34) heeft dit jaar nog geen wedstrijd gespeeld na zijn terugtrekking bij de Australian Open als gevolg van een weken durende rel. Vlak voor de start van het eerste grandslamtoernooi van dit jaar moest hij het land verlaten. Djokovic’ visum was ingetrokken omdat hij geen goede reden had om een medische vrijstelling te krijgen om zonder vaccinatiebewijs het land in te mogen.